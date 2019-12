Jan-Henrik Huneke sorgte in seiner Paradelage für das Lienener Ausrufezeichen in der Ruhrgebietsstadt. Über 200Meter Brust gelang ihm ein starker Lauf. Er war das Rennen schnell angegangen und drauf und dran seinen Lauf zu gewinnen. Auf der letzten Bahn verließen ihn aber die Kräfte und er musste sich geschlagen geben. Das war angesichts der 2:43,97 Minuten, die eine deutliche Bestzeit bedeuteten, nicht weiter schlimm, denn es reichte für den Titel im Jahrgang 1999 und älter.

Auch Lukas Licher konnte sich eine Goldmedaille sichern. Auf der Mastersstrecke 100 Meter Freistil war er in 1:01,91 Minten der Schnellste der Altersklasse 25. Jakob Menkhaus hatte von den SWLern im Laufe des Jahres die meisten Pflichtzeiten erreicht. Während er mit seiner Leistung über 100 Meter Schmetterling am frühen Morgen noch nicht zufrieden sein konnte, war er spätestens über 100 Meter Freistil voll im Wettkampf. Die 57,94 Sekunden waren zwar nicht seine Bestzeit, aber die zweitschnellste Zeit, die mit Platz drei in der Jahrgangswertung belohnt wurde. Über 200 Meter Rücken nahm er von seiner Bestzeit über sechs Sekunden herunter (2:31,48 Minuten) und sicherte sich den Silberrang.

Für Lea-Sophie Risse war die Ausgangslage in Gelsenkirchen nicht berauschend. Rückenschmerzen sorgten dafür, dass sie die Rennen deutlich verhaltener angehen musste. Die 36,35 Sekunden über 50 Meter Rücken waren demnach eine ordentliche Leistung.

Ihre Teamkollegin Lea Licher war mit ihren Zeiten am Wochenende nicht zufrieden. Zu ihrer Freude sorgten dafür wenigstens die 37,74 Sekunden über 50 Meter Rücken für einen versöhnlichen Jahresabschluss. Die Jungs gingen außerdem gemeinsam mit Lea-Sophie Risse in der vier mal 50 Meter Freistilstaffel an den Start. Von 20 Staffeln belegten sie einen guten achten Platz.