Zwölf Teilnehmer ließen sich theoretisch und praktisch Wissen und Können vermitteln, das die Basis für ein pferdegerechtes und sicheres Gespannfahren bildet.

Nach Lehrgangsabschluss stand nun Ende des Jahres die Prüfung zum Fahrabzeichen 5 an. Die gute Vorbereitung durch Lehrgangsleiter Uli Hengemühl hat sich ausgezahlt. Alle Teilnehmer haben vor den Richtern Uwe Damm (Selm) und Burkhard Elkmann (Warendorf) mit Bravour die Prüfung bestanden.

Die erfolgreichen Prüflinge Heinrich Ahlers-Kremer (Lengerich), Alina Grieger (Lienen), Esther Kessen-Albers (Bad-Iburg), Günter Koll (Lienen), Sabine Kramer (Tecklenburg), Julia Kühnemund (Lienen), Ann-Kristin Mansfeld (Lengerich), Nina Meier, Nina Nelting, Melanie Osterhaus, Nicola Schmiemann und Corinna Voß (alle Lienen). ...

Ein Teil der Stationsprüfungen und das korrekte Vorführen eines Pferdes auf der Dreiecksbahn fanden in der Halle auf der Anlage Weeke-Therling statt, bevor es dann in Vierergruppen ans richtlinienkonforme Anspannen und Fahren von zwei Einspännern und einem Zweispänner ging. Den Abschluss der Prüfung bildeten die weiteren Stations- und theoretischen Prüfungen der Gruppen in der Vereinsreithalle. Nach Auswertung der Prüfungsleistungen nahmen die Richter dann unter großem Beifall die Verleihung der Urkunden und Abzeichen vor. Esther Kessen-Albers bedankte sich im Namen aller Prüflinge sehr herzlich bei den Ausrichtern, insbesondere bei Uli Hengemühl für die Ausbildung in Theorie und Praxis sowie nicht zuletzt auch bei Rolf Barkmann , Levin Giermann, Ewald Möllenbeck und Andreas Pues-Tillkamp für die große Unterstützung sowie das Betreuen und Überlassen ihrer Gespanne in Ausbildung und Prüfung.

Bestens gelaunt feierten die Teilnehmer im Anschluss gemeinsam mit den Ausbildern ihren Erfolg im Vereinsreiterstübchen – und verabredeten sich gleich zum Fahrerstammtisch am nächsten Abend.

„Wer in den Fahrsport einsteigen möchte, muss nicht gleich mit eigener Kutsche und eigenen Pferden an den Start gehen“, sagte Rolf Barkmann im Anschluss an die Veranstaltung. Die erfahrenen Fahrsportler des ZRFV Lienen freuen sich über jeden Interessierten und bieten Mitfahr- und Mitlernmöglichkeiten an. „Aufgrund der tollen Resonanz auf unser Lehrgangsangebot haben wir uns zudem dazu entschlossen, auch im Jahr 2020 einen Abzeichenlehrgang durchzuführen“, versicherte Barkmann. Wer sich dafür interessiert, kann sich gern ab sofort bei Rolf Barkmann melden: ✆ 01 70/ 6 36 43 13.