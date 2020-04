Obmann Stefan Hülsmeier ist erleichtert, denn er hat eine weitere Lücke in der Handball-Abteilung des TV Kattenvenne geschlossen.

Die aktuellen Trainer der TVK-Reserve, Sascha Schlingermann und Lars Hülsmeier, haben aus persönlichen Gründen ihre Ämter zur kommenden Saison zur Verfügung gestellt, jetzt stehen ihre Nachfolger fest: Mit Sven Hassmann und Gerrit Haverkamp übernehmen zwei TVK-Urgesteine die Mannschaft. Hassmann trainiert derzeit erfolgreich die B-Jugend der JSG Tecklenburger Land, davor war er schon für die dritte TVK-Mannschaft verantwortlich.

Gerrit Haverkamp ist aktuell noch Spieler des Teams. Er hat in der Vergangenheit jedoch immer mit schweren Verletzungen zu tun gehabt und hängt seine Schuhe nun an den Nagel. „Sven hat seine Qualitäten auf der Trainerbank bewiesen, Gerrit ist nah dran an der Mannschaft – für uns eine sehr gute Mischung“, ist Hülsmeier mehr als zufrieden mit der Lösung.

Die Spielzeit 2019/20 ruht aufgrund der aktuellen Gefährdungslage durch das Coronavirus. Ob die Runde noch zu Ende gespielt werden kann, steht noch nicht fest. Es ist jedoch sehr fraglich, nachdem der Deutsche Handballverband (DHB) seinen Mitgliedsverbänden empfohlen hat, den Spielbetrieb einzustellen.