Gleich zwei JSG-Teams steigen auf

Mitten in der Corona-Pandemie kann die JSG Tecklenburger Land den bislang größten Erfolg ihrer noch jungen Vereinsgeschichte feiern: Die männliche C-Jugend hat sich für die höchstmögliche Liga in ihrer Altersklasse qualifiziert. Das Team spielt künftig in der Oberliga.

In den vergangenen Wochen musste sich die Mannschaft in der Kreisqualifikation gegen Ibbenbüren, Roxel und Emsdetten beweisen. Gemeinsam mit der JSG Ibbenbüren, dem TV Emsdetten und der C-Jugend von Sparta Münster wollen die Jungs aus Lengerich, Ladbergen und Kattenvenne den Handballkreis Münsterland in der Oberliga vertreten.

Wer die weiteren Gegner dort sein werden, steht aktuell noch nicht fest, da die Ligaeinteilung noch nicht veröffentlicht wurde. Die ein oder andere Nachwuchsmannschaft der heimischen Bundesligateams dürfte aber dabei sein.

Das aus Stefan Brüning, Christian Scherer, Nina Wiemann und Tim Wiemann bestehende Trainerteam blickt mit gemischten Gefühlen auf die ab November anstehenden Aufgaben in der neuen Liga: „Wir sind gespannt, was uns in der Oberliga erwartet und hoffen, den ein oder anderen Gegner etwas ärgern zu können. Der Zusammenhalt in der Truppe ist super und wir haben talentierte Jungs in der Mannschaft.“

Bei aller Freude und Euphorie bleibe aber die Angst, dass die Saison aufgrund der Pandemielage erneut vorzeitig abgebrochen werden muss oder gar nicht erst starten könne. „Das wäre sehr schade. Wir sind aber sehr dankbar, dass wir die Quali überhaupt spielen konnten und hoffen, dass wir in vier Wochen in der Liga starten können“.

Großer Jubel: Die männliche A-Jugend der JSG Tecklenburger Land hat den Aufstieg in die Bezirksoberliga geschafft. Foto: Marco Westphal

Aufgrund der insgesamt kürzeren Saison wird es im Handballbezirk Westfalen drei parallele Oberligastaffeln geben. Das Prozedere der Qualifikation war deswegen deutlich vereinfacht worden.

Auch wenn die finale Qualifikation am Ende kampflos erfolgte, weil der Gegner aus Senden nicht angetreten ist, traf sich die Mannschaft am Samstag in der Lengericher Dreifachhalle zu einem mannschaftsinternen Trainingsspiel und einer kleinen Aufstiegsfeier.

Mit 31:24 (13:15) besiegte die männliche A-Jugend die JSG HB Ibbenbüren in der heimischen Rotthalle und zieht damit in die neu geschaffene Bezirksoberliga ein, die die bisherige Verbandsliga ablöst. Lange Zeit sah es allerdings nicht nacheinem Sieg des Teams um den glänzend aufgelegten Anton Gottfried aus. So verschliefen die Jungs den Start komplett und lagen bereits nach 15 Minuten mit 5:10 im Hintertreffen. Bis zur Halbzeit arbeitete sich die JSG mühevoll auf 13:15 heran.

Auch in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit tat sich die JSG noch schwer. Nach einer Umstellung in der Abwehr ließ die Mannschaft in den folgenden 20 Minuten des Spiels nur noch vier Siebenmeter-Gegentore zu und fand so auch im Angriffsspiel zu ihrer Sicherheit zurück.

Am Ende reichten diese 20 Minuten dann für einen souveränen Sieg. „Unsere Jungs haben uns wieder mal doppelt Überrascht, zunächst mit dem verschlafenen Start, obwohl wir unter der Woche vor dem Gegner deutlich gewarnt hatten. Das dann aber am Ende noch mal mit so einer Monster-Mentalität zu biegen, war schon sehr beeindruckend,“ so Veit Kämper aus dem JSG-Trainerteam.

Nach dem unglücklichen Unentschieden gegen die SGH Steinfurt stand am Sonntag das letzte Qualifikationsspiel der weiblichen B Jugend gegen den TV Friesen Telgte auf dem Spielplan. Im Falle eines Sieges wäre noch die Qualifikation für die Bezirksoberliga möglich.

Die Mädels machten sich hochmotiviert auf den Weg nach Telgte. Von Beginn an ließen sie dann auch keine Zweifel daran aufkommen, dass sie das Spiel gewinnen wollten. Nach 25 Minuten ging es mit einem 17:10-Vorsprung in die Kabinen. Dank einer noch mal verbesserten Abwehr musste das JSG-Team in der zweiten Halbzeit nur noch fünf Gegentore hinnehmen und gewinnen das Spiel ungefährdet mit 32:15. Leider verpasst die Mannschaft trotz diesen Erfolgs den Einzug in die Bezirksoberliga. Sie geht in der kommenden Saison in der Münsterlandliga auf Punktejagd.