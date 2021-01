Der Sportverein Schwarz-Weiß Lienen (SWL) hat mit Ralf Krons und Hendrik Gerseker für die nächste Saison ein neues Trainerteam für die erste Fußballmannschaft verpflichtet. Das aktuelle Trainerteam steht zur neuen Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Sebastian Ruwisch hatte sein Ausscheiden zum Saisonende schon vor geraumer Zeit angekündigt. Er will sich nach Angaben des Vereins mehr seinen persönlichen Dingen widmen können. Bei Maik Horstkotte ist nach vier Jahre Arbeit mit der Mannschaft ein Zeitpunkt gekommen, über etwas Neues nachzudenken, so die Schwarz-Weißen.

Dieses Trainerteam, zu dem auch zu Saisonbeginn Sven Schlassus gestoßen ist, kommt aus den Reihen des Sportvereins. Das war auch bei Andreas Horstmeier so, der am Ende der vergangenen Saison ausgeschieden war. Diese Teams haben „hervorragende Arbeit geleistet“, heißt es in einer Pressemitteilung von SWL. Sie haben die erfolgreiche Arbeit von Pascal Heemann fortgeführt und vor gut zweieinhalb Jahren mit dem Aufstieg in die Kreisliga A gekrönt. In der vergangenen Spielzeit wurde ein guter 10. Tabellenplatz erreicht.

Mit Ralf Krons kehrt ein bekanntes Gesicht an eine alte Wirkungsstätte zurück. Vor fast 20 Jahren war Lienen schon einmal seine Trainerstation und der Kontakt zu den Schwarz-Weißen ist nie ganz abgebrochen. Zwischenzeitlich hatte Ralf Krons das Traineramt bei verschiedenen Vereinen im Fußballkreis Tecklenburg und im Osnabrücker Land ausgeübt.

Bei der Wahl seines Co-Trainers waren nach Angaben des Vereins die Eigenschaften von Hendrik Gerseker der ausschlaggebende Faktor. Hendrik Gerseker hatte bei SWL schon unter dem Trainer Ralf Krons gespielt. Der Kontakt zwischen den beiden sei immer bestehen geblieben. Hendrik Gerseker hat bisher als Jugendtrainer im Verein gearbeitet. „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Ralf einen routinierten Trainer verpflichten konnten und Hendrik seine Zusage gegeben hat. Beide kennen den Verein und wissen, auf welche Schwerpunkte wir Wert legen. Der große Erfahrungsschatz, gepaart mit frischen Ideen, wird neue Akzente in der Mannschaft setzen“, ist Fußball-Abteilungsleiter Joachim Lunow überzeugt.

Alle derzeitigen Spieler haben nach seinen Angaben ihre Zusage für die neue Saison gegeben. Bei einigen Spielern müsse allerdings abgewartet werden, ob sich für sie möglicherweise ein neuer Ausbildungsort auf dem Weg ins Berufsleben ergebe. Aus der jetzigen A-Jugend kommen einige talentierte Spieler hoch, die in der neuen Spielzeit ihre Chance bekommen werden, in den Kader der ersten Herren- Mannschaft zu stoßen.