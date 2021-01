TE-Vereine binden ihre Spieler in den Entscheidungsprozess über weiteren Saisonverlauf ein

Tecklenburger Land -

Von Heiner Gerull

Der Handballverband Westfalen gab mit seinen Beschlüssen am Mittwoch einen ersten Ausblick, wie der Spielbetrieb in den Amateurligen nach Corona weitergehen könnte. Die heimischen Bezirks- und Landesligisten rüsten sich in unterschiedlicher Weise für die „Stunde X“.