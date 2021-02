Laufen für den guten Zweck

Die Teams der männlichen A- und B-Jugend haben sich nun überlegt die Laufchallenge in einen Sponsorenlauf umzuwandeln. So suchten sich die Jungs um die Kapitäne Lukas Oeljeklaus und Florenz Krumme Sponsoren für die außergewöhnliche Aktion. Schnell angebissen haben schon drei Sponsoren, die ihnen pro gelaufenen Kilometer im Februar jeweils 25 Cent pro Kilometer stiften. Am Ende des Monats wird Kassensturz gemacht und das erlaufene Geld an das Deutsche Kinderhilfswerk gespendet.

„Wir möchten zum einen auf uns aufmerksam machen, immerhin durften wir auch schon knapp ein Jahr lang unser geliebtes Hobby nicht mehr richtig ausüben, aber wir möchten auch darauf Aufmerksam machen, das es immer noch Kinder gibt denen es schlechter geht. Jeder von uns kann einen Beitrag zur Hilfe leisten“, sagt Lukas Oeljeklaus, stellvertretender Kapitän der A-Jugend. Johannes Wallmann aus dem JSG-Vorstand findet diese Aktion der Jungs klasse: „Das Jugendliche in dem Alter auf so eine Idee kommen zeugt von Charakter und Größe. Wir werden das in jeder Form unterstützen und hoffen, dass sich noch der ein oder andere Sponsor dieser Aktion anschließt.“ Interessenten können sich jederzeit unter 0151/41858141 melden.