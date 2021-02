Lienen -

Von Heiner Gerull

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – der Zucht-, Reit- und Fahrverein Lienen plant, sein traditionelle Dressur- und Springturnier in diesem Jahr wieder auszutragen. Vom 6. bis 9. Mai soll das Gelände in Lienen-Westerbeck in den Fokus der Reitsportfans rücken.