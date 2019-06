Lottes A1 kann alles klar machen

Die A-Junioren der SF Lotte empfangen am Sonntag ab 11 Uhr Viktoria Rietberg, die B-Junioren der DJK Arminia Ibbenbüren ab 15.30 Uhr FSC Rheda und die C-Junioren des SC Preußen Lengerich am Samstag ab 15 Uhr Ahlener SG. Die D-Junioren von Preußen Lengerich wollen sich nach der Auftaktpleite in Gronau am Samstag (13.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen SV Burgsteinfurt rehabilitieren. Auch die B-Mädchen von Eintracht Mettingen bleiben nur mit einem Sieg beim TuS Wüllen am Samstag im Aufstiegsrennen.

A-Junioren

SF Lotte - Viktoria Rietberg

Beide Teams können den Aufstieg nach den Auftakterfolgen mit dem zweiten Sieg am Sonntag (11 Uhr) vorzeitig perfekt machen. Während sich die SF Lotte gegen Emsdetten 05 mit 3:1 durchsetzten, feierte Viktoria Rietberg einen 3:2 Sieg bei der SpVg Oelde. Der Verlierer hat noch einen zweiten Matchball. Lottes Trainer Andy Steinmann will den Aufstieg aber schon am Sonntag eintüten und ist davon auch fest überzeugt. „Nach den Spielbeobachtungen der drei Teams war für mich Emsdetten 05 der stärkste Auftaktgegner. Wenn wir unser spielerisches Potenzial am Sonntag abrufen können, müsste es mit dem vorzeitigen Aufstieg klappen“, sagt Steinmann. Die Rietberger verfügen über individuelle Stärken. Drei Akteure kamen in der abgelaufenen in der Herren-Landesliga zum Einsatz.

B-Junioren

Arminia Ibbenbüren - FSC Rheda

Beide Teams sind mit einem 3:0-Sieg gestartet. Die Arminen wollen am Sonntag (15.30 Uhr) den ersten Matchball nutzen und den Aufstieg feiern. Ein Zitterfinale am 30. Juni bei der JSG Wadersloh/Liesborn/Diestedde wollen die Schierloher gegen den Vertreter aus dem Fußballkreis Gütersloh vermeiden. Mit FSC Rhade treffen die Ibbenbürener wahrscheinlich auf den stärksten Widersacher im Viererfeld und müssen sich in Bestform präsentieren. Hinter dem Einsatz von Sturmführer David Praetorius, der im Auftaktspiel in Borghorst alle drei Treffer markierte, steht ein Fragezeichen.

C-Junioren

Preußen Lengerich - Ahlener SG

Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Relegationsrunde gestartet und benötigen aus den letzten beiden Spielen noch drei weitere Zähler zum Aufstieg. „Im letzten Spiel beim TuS Friedrichsdorf haben wir personelle Probleme und wollen am Samstag gegen Ahlen schon alles klar machen“, sagt Lengerichs Trainer Sascha Höwing. Beim 2:1-Auftaktsieg gegen Burgsteinfurt war er nur mit der kämpferischen Leistung seiner Elf zufrieden und mit dem Ergebnis. Fußballerisch hat sein Team Luft nach oben. Ausschlaggebend war gegen Wettringen die körperliche Robustheit und die kompakte Abwehrleistung. Auch die Ahlener stellen ein körperlich robustes Team und sind sehr ausgeglichen besetzt. Die Preußen brauchen am Samstag (15 Uhr) eine gute Raumaufteilung im Mittelfeld und müssen vor allem im Spielaufbau individuelle Fehler vermeiden.

D-Junioren

Preußen Lengerich - SV Burgsteinfurt

Nach der 0:4-Auftaktpleite der Lengericher Preußen bei Fortuna Gronau muss das Feuer am Samstag (13.30 Uhr) im ersten Heimspiel gegen Burgsteinfurt wieder brennen. Lengerichs Trainer Pascal Heemann hofft, dass sein Team an die starke spielerische Leistung im letzten Heimspiel gegen die ISV wieder anknüpften kann und der Knoten platzt. Die Burgsteinfurter haben sich nach der 1:5-Auftaktpleite bei RW Ahlen am Dienstagabend mit einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Gronau zurückgekämpft und wollen in Lengerich den nächsten Schritt machen. Für die Preußen zählt morgen nur ein Sieg. Sie müssen alles auf eine Karte setzen.

B-Mädchen

TuS Wüllen - Eintracht Mettingen

Die Mettingerinnen sind im Auftaktspiel gegen Münster 08 fußballerisch an ihre Grenzen gestoßen und kassierten eine 1:5-Schlappe. Dabei sind sie auch an individuellen Fehlern gescheitert und waren im Abwehrverhalten nicht gut organisiert. Im Spielaufbau zeigten die Mettinger Mädels gute Ansätze und ein ansehnliches Kombinationsspiel. Mit dem TuS Wüllen wartet auf die Mettingerinnen ein ähnlich spielstarker Gegner. Die Wüllenerinnen sind mit einem 4:1-Sieg beim 1. FFC Recklinghausen gestartet und können am Samstag alles klar machen. Die Mettingerinnen müssen die Initiative ergreifen und vor allem selbstbewusster auftreten als zuletzt gegen Münster 08.