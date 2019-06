Die Sportfreunde Lotte leihen für die Saison 2019/1920 Tim Möller vom Zweitligisten VfL Osnabrück aus. Der 20-Jährige durchlief sämtliche Jugendmannschaften des VfL Osnabrück und kam in der vergangenen Spielzeit zu einem Drittligaeinsatz sowie zwei Einsätzen im Niedersachsenpokal. Möller ist in der Defensive flexibel einsetzbar und kann sowohl in Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld spielen. „Ich möchte bei den Sportfreunden die nächsten Schritte gehen und gleichzeitig der Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein“, wird Möller in einer Pressemitteilung der Sportfreunde zitiert.

Seine erste Partie für die SFL wird Möller am kommenden Samstag beim Testspiel gegen den SSV Jeddeloh (14 Uhr in Halen) bestreiten (Tickets für Vollzahler kosten fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Kinder haben freien Eintritt).