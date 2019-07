Trainer bleiben Westfalia und Velpe treu

Das Spielerkarussell drehte sich zwar, aber den großen Knaller gibt es weder beim TSV Westfalia als auch beim SC VelpeSüd zu vermelden. Als Trainer machen sowohl Markus Sparenberg (Westerkappeln) und Jens Bovenschulte (Velpe) weiter.

Die ersten Mannschaften dürften sich wohl auch in der neuen Saison aus dem weg gehen. Obwohl die neue Staffeleinteilung noch nicht vorliegt, dürfte die Westfalia weiterhin in der B 1 spielen und Velpe wie gehabt in der B 2. Nachfolgend die Übersicht, was sich bei den Clubs getan hat:

Westfalia Westerkappeln

Abgänge: Jan Lobenberg , Maneke Torben (hören beide auf), Steffen Lüdtke ( SC Halen )

Zugänge: Dennis Dauwe (2. Mannschaft), Dennis Hanson, Mica Kerl (beide eigene A-Jugend), Jacob Kirchner, Kait Schimke (beide E. Mettingen A-Jugend), Jonas Timmermann (SF Lotte U 23)

Trainer: Markus Sparenberg (wie bisher)

Trainingsstart: 3. Juli

Testspiele: 13.7. beim SC Halen, 20.7. Teilnahme am Volksbank-Cup in Halen, 24.7. beim Bippener SC, 4.8. bei A. Ibbenbüren III, 7.8. gegen SC Hörstel (Kreispokal).

SC VelpeSüd

Abgänge: Markus Hinterberg, Rene Kern (beide Alte Herren), Jens Heckmann (Laufbahn beendet)

Zugänge: Ryan Hagan (Tus Recke 2), Niklas Rodefeld (BW Hollage), Jörn Wessel SC Halen 2), Pascal Lövelt, Cornilius Robin, Helge PrziJbijlski, Marius Przijbijlski (alle Mettingen 2)

Trainer: Jens Bovenschulte (3. Jahr)

Trainingsstart: 1. Juli

Testspiele: 13.7. Turnier in Büren, 18.7. gegen SV Büren, 27.7. gegen Arminia 3, 3.8. Turnier in Recke, 21.8. gegen TuS Recke (Kreispokal).