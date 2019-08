Zwei weitere Spiele wurden gestern Abend ausgetragen (Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor).

Vier Spiele der B 1 stehen somit noch am Sonntag an. Dabei empfängt Westfalia Westerkappeln auf dem neuen Kunstrasenplatz am Königsteiche um 15 Uhr die dritte Mannschaft der Sportfreunde Lotte . Die Westerkappelner, die in der vergangenen Saison knapp SW Lienen den Vortritt im Kampf um den Aufstieg lassen mussten, wollen in der neuen Saison wieder voll angreifen und möglichst um den Aufstieg mitspielen.

Freuen dürfen sich die Westerkappelner endlich mal wieder auf ein echtes Derby gegen den SC VelpeSüd. Die Velper sind nämlich von der B 2 in die B 1 umgruppiert worden. Auch die Velper beginnen am Sonntag zu Hause. Zu Gast wird die Bezirksligareserve von Cheruskia Laggenbeck sein (15 Uhr, Stadion an der Duddenbecke).

In der Kreisliga B 2 beginnt für A-Ligaabsteiger BSV Brochterbeck am Sonntag der Neustart mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger GW Lengerich (15 Uhr Stadion am Kleeberg). Als Saisonziel gegen die Brochterbecker vorsichtig einen Platz unter den Top fünf an. Mit einem Auge dürfte sich auch auf den Wiederaufstieg geschielt werden. Ganz anders sieht es beim Aufsteiger aus Lengerich aus. Erst einmal drin bleiben hat der neue Trainer Markus Unterdörfel die Devise ausgegeben. Wie Unterdörfel kommt auch Spieler Sahin Günana vom „großen Nachbarn“ Preußen Lengerich nach Hohne. Nach dem Abschied des langjährigen Trainers und Vorsitzenden Dieter Dohe hat bei den Grün-Weißen eine neue Zeitrechnung begonnen.

Dritter heimischer Vertreter in der B 2 ist der BSV Leeden/Ledde. Das Team um Trainer Marcus Mahnken beginnt am Sonntag (15 Uhr) zu Hause. Erster Gegner im Habichtswaldstadion ist die Reserve des SV Büren. Die Leedener streben nach einem einstelligen Tabellenplatz. Platz fünf wäre laut Mahnken schon ganz gut.

Eine Partie (Dörenthe II gegen Hörstel II) des ersten Spieltags fand bereits gestern Abend statt. Alle anderen Spiele steigen am Sonntagnachmittag um 13.15 Uhr beziehungsweise 15 Uhr.