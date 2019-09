SC VelpeSüd marschiert von Sieg zu Sieg

ww/Nun sind es nur noch zwei Mannschaften in den beiden Staffeln der Kreisliga B, die noch verlustpunktfrei sind. In der Staffel 1, in der Westfalia Westerkappeln am Sonntag einen souveränen 6:0-Erfolg feierte, zieht SC VelpeSüd weiterhin einsam seine Kreise und blieb durch das 6:1 gegen TuS Recke 2 auch im fünften Spiel siegreich. In der Staffel 2 kam Eintracht Mettingen III nicht über ein 3:3 beim SC Hörstel II hinaus. Damit kann nur noch Teuto Riesenbeck 2 (3:0 gegen Arminia Ibbenbüren 3) eine weiße Weste vorweisen. Für das Ergebnis des Tages sorgte der BSV Brochterbeck, der mit 12:0 gegen SV Dickenberg II gewann.

Kreisliga B1

SC VelpeSüd - TuS Recke II 6:1

Das Spiel entwickelte sich zu einem echten Jens-Bovenschulte-Festival, der gleich fünf Tore erzielte, die letzten drei als lupenreinen Hattrick binnen 15 Minuten. Nach einem so klaren Erfolg der Hausherren hatte es zunächst nicht ausgesehen. In der 21. Minute brachte Nico Hebbeler die Gäste sogar in Front. Dann klärte ein Velper auf der Torlinie für seinen bereits geschlagenen Keeper. Bis zur Pause drehte Velpe dann die Partie dann aber doch (2:1), um im zweiten Durchgang richtig loszulegen.

Tore : 0:1 Hebberler (21.), 1:1, 2:1 Bovenschulte (35., 44.), 3:1 Horst (48.), 4:1, 5:1, 6:1 Bovenschulte (66., 70., 71.).

Westf. Westerkappeln - Stella Bevergern 6:0

Die Westerkappelner waren nach zuletzt zwei Pleiten nicht wiederzuerkennen und boten eine starke Leistung. Auffälligster Spieler war Till Schönfeld mit vier Treffern. In der fünften Minute brachte er die Westfalia nach einer Ecke von Anton Klevno in Führung und stelle damit für die Weichen auf Sieg. Im Anschluss hatten beide Teams die eine oder andere Chance. In der 38. Minute war Schönfeld wieder zur Stelle und versenkte eine flache Hereingabe von Keit Schimke zum 2:0. In der 51. Minute unterstrich Schönfeld auch seine Kopfballstärke und erhöhte nach einer Flanke von Leon Fischer auf 3:0. Damit war der Bevergerner Widerstand gebrochen. Auf Vorarbeit von Schimke erhöhte der A-Jugendliche Bastian Dölemeyer in der 58. Minute auf 4:0. In der 86. Minute baute Leon Fischer den Vorsprung nach glänzender Vorarbeit von Schönfeld auf 5:0 aus. Für den Schlusspunkt zum 6:0 Endstand sorgte Schönfeld in 88. Minute im Nachsetzen.

Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Schönfeld (5., 38. und 52.), 4:0 Dölemeyer (58.), 5:0 Fischer (86.), 6:0 Schönfeld (88.).

Kreisliga B2

BSV Brochterbeck - SV Dickenberg II 12:0

Wer am Sonntag zur Halbzeit des Spiels zwischen dem BSV Brochterbeck und SV Dickenberg gegangen ist, dürfte beim Blick am Montag in die Zeitung seinen Augen nicht getraut haben. Zwar war der BSV überlegen und führte durch einen Kopfballtreffer von Nicolas Mersch nach einem Freistoß von Jan-Philip Koliska mit 1:0, aber er tat sich schwer gegen wacker fightende Gäste. Denen schien nach dem Seitenwechsel aber die Puste auszugehen. Plötzlich fielen die Tore wie reife Früchte, und der BSV feierte ein echtes Schützenfest.

Tore : 1:0 Mersch (12.), 2:0 Fölling (51.), 3:0 Schliek (59.), 4:0 Koliska (62.), 5:0 Fölling (65.), 6:0 Hoge (67.), 7:0, 8:0 Fölling (72., 74.), 9:0 Hoge (82.), 10:0 Minnerup (83.), 11:0 Hoge (86.), 12:0 Minnerup (87.).

F. Saerbeck II - BSV Leeden-Ledde 2:1

Auf den BSV Leeden/Ledde scheint eine schwere Saison zuzukommen. Die Mannschaft von Trainer Markus Mahnken verlor bereits das vierte von fünf Spielen. Die Niederlage war unnötig, die Gäste ließen einige Chancen aus. So reichte es nur zum Treffer von Christopher Südfeld zum zwischenzeitlich 1:1. Damit rutschte Leeden auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Tore : 1:0 (34.), 1:1 Südfeld (43.), 2:1 (82.).

E. Mettingen II - SF Lotte II 4:1

Lottes Trainer Raphael Palm zeigte sich schwer enttäuscht, räumte aber die Überlegenheit der Hausherren ein und sprach von einem verdienten Sieg der Eintrachtler. Die ließen durch ihr forsches Auftreten die Gäste nie zur Entfaltung kommen und machten zum jeweils richtigen Zeitpunkt ihre Tore.

Tore : 1:0 Gilhaus (37.), 2:0 Michel (47.), 3:0 Schoppe (65.), 4:0 Nagelmann (78., 4:1 Meyer (83.).