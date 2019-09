Sportfreunde Lotte feiern verdienten 2:1-Sieg gegen Schalkes U23

Die Sportfreunde Lotte zeigten sich am Samstagnachmittag vor gut 900 Zuschauer von dem 1:4 in Bonn gut erholt und feierten einen verdienten 2:1 (0:0)-Sieg gegen die U23 des FC Schalke 04 . Lottes Trainer Ismail Atalan freute sich über die gezeigte Reaktion: „Das war ein sehr intensives Spiel mit intensiven Zweikämpfen. Es macht Spaß zu sehen, welche Leute wir in der Mannschaft haben. Ich denke, wir haben verdient gewonnen.“

Gegenüber der Pleite vom Dienstagabend hatte Atalan seine Startelf auf einer Position geändert. Anstelle von Przondziono lief Kolgeci von Beginn an auf. Zudem die begannen die Sportfreunde im 3-5-2-System.

Die Partie begann recht munter, Schalke drängte nach vorne und hatte schon in der 3. Minute Pech, als Carls aus der Distanz nur die Querlatte traf. Fünf Minuten später hätte es auf der anderen Seite klingeln müssen. Sobotta setzte aus der eigenen Hälfte zum Konter an, bediente im richtigen Moment seinen Mitspieler Lindner. Der wollte mit dem linken Fuß direkt abschließen, verzog aber deutlich. Das Tor war in dem Moment völlig verweist.

Die nächste gute Szene (13.) auf Lotter Seite ging erneut von Sobotta aus. Dessen Flanke von rechts verpasste Lindner nur um Fußspitzenlänge. In der 16. Minute konnte Lottes Abwehr in höchster Not gegen Skrzybski klären. Dann bügelte SFL-Schlussmann (24.) einen bösen Schnitzer von Möller aus, als er den Schuss von Skrzybski gerade noch zur Ecke lenken konnte. Einen Freistoß aus guter Schussposition setzte Langlitz (34.)zu hoch an.

Nach dem das Spiel mehr und mehr verflachte, sorgte Lotte wieder für Gefahr. Nach einer Flanke von rechts setzte Gmeiner zum Fallrückzieher an, doch S04-Keeper Ahlers reagierte mit einer starken Parade. So blieb es zur Pause torlos 0:0.

Ohne personelle Änderungen kamen beide Mannschaften wieder aus den Kabinen. Und sofort ging alles ganz flott. Lotte griff über links an, die Flanke von Gmeiner fast von der Grundlinie verwertete Lindner (46.) diesmal sicher zur 1:0-Führung. Die war zu dem Zeitpunkt auch nicht unverdient. Au der anderen Seite hatten die Schalker einmal mehr Pech, als Reese (58.) einen Freistoß auf die Latte setzte. In der 65. Minute feierte Tim Wendel nach langer Verletzungspause sein Coemback, als er für Leon Demaj aufs Feld kam.

Schake drängte mehr und mehr auf den Ausgleich. Lotte setzte aber mit dem einen oder anderen Konter immer wieder Nadelstiche. Dabei verpassten innerhalb weniger Sekunden Gmeiner und Lindner (76.) das mögliche 2:0 auf den mittlerweile wieder regennassen Rasen. Zwei Minute später traf der Pole nur das Außennetz. In dieser Phase waren die Gastgeber dem 2:0 deutlich näher, als die „jungknappen“ dem Ausgleich.

Die Entscheidung in der 89. Minute, einen Konter über drei Stationen vollendete der kurz zuvor für Lindner gekommene Jegor Jagupov zum 2:0. In der Nachspielzeit gelang Candan dann zwar noch das 1:2, doch kurz darauf war Schluss. Die blau-weißen Sportfreunde durften sich von ihren Fans den verdienten Applaus abholen.

„Mit dem 2:0 war das Spiel entschieden. Ich hätte schon in der ersten Halbzeit das Tor machen müssen. Da habe ich aber den Ball nicht richtig getroffen. Das kann passieren“, meinte Lotte Schütze zum 1:0.

Dabei blieb es. Die Sportfreude müssen am kommenden Freitag nach Verl reisen. Dort wartet erneut eine schwere Aufgabe auf die Atalan-Jungs.

Die Statistik:

SF Lotte: Eiban – Lisnic, Möller, Kolgeci – Langlitz (80. Engel), Yilmaz (84. Jagupov), Demaj (65. Wendel), Brauer, Gmeiner – Sobotta, Lindner (87. Reimerink)

Schalke 04 U23 : Ahlers – Liebnau (57. Plechaty), Becker, Lübbers, Carls – Mercan, Hofmann (86. Ceka), Eggert (71. Firat)– Reese, Boujellab – Skrzybski (71. Candan)

Tore: 1:0 Lindner (46.), 2:0 Jagupov (89.), 2:1 Candan (90.+2)

Gelbe Karten: Lisnic, Yilmaz /Eggert, Carls

Schiedsrichter: Lars Bramkamp (Hattingen) – Zuschauer: 942.