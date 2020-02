Ein 2:0 (2:0)-Sieg stand am Ende des Testspiels, das die Sportfreunde Lotte am Samstagnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit im heimischen Stadion gegen den Nord-Regionalligisten BSV SW Rehden ausgetragen hatten.

In jedem Fall hatte die Partie ihren Zweck erfüllt, wie den Worten von Andy Steinmann zu entnehmen war: „Wir benötigten 20 Minuten, um ins Spiel zu finden. Danach war ich zufrieden“, sagte Lottes Interimscoach. Für die Sportfreunde war es insofern ein willkommener Test, weil die Mannschaft wegen des gestrichenen Punktspiels der Regionalliga West gegen die insolvente und nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmende SG Wattenscheid 09 Wettkampfrhythmus aufnehmen und darüber hinaus die eine oder andere mannschaftstaktische Variante erproben konnte.

Zudem diente das Spiel dazu, dem nach monatelanger Verletzungspause genesenen Jeron Al-Hazaimeh Wettkampfpraxis zu vermitteln. Der Niederländer trug bei seinem Comeback die Kapitänsbinde und spielte eine Halbzeit lang. „Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Es war wichtig für ihn, nach so langer Zeit endlich wieder dabei zu sein“, betonte Steinmann.

Die Sportfreunde begannen gegen den BSV Rehden hinten mit einer Dreierkette mit Besfort Kolgeci, Tim Wendel und Tim Möller, die sich bei Ballbesitz des Gegners in eine Fünferkette, in der Al-Hazaimeh (links) und Dennis Engel (rechts) die Außenpositionen besetzten, verwandelte. Dieses System funktionierte in der ersten Halbzeit gut, denn das Rehdener Team um den Ex-Osnabrücker Addy-Waku Menga kam zu keiner nennenswerten Torchance.

Die Sportfreunde trafen in der 25. Minute zum 1:0, nachdem Mbouhom den Ball auf Dennis Engel abgelegt hatte, der von der rechten Außenbahn flach ins linke Toreck einschoss. Nur drei Minuten später staubte Tim Möller nach Eckstoß von Erhan Yilmaz zum 2:0 ab. Bitter war, dass Kolgeci nach einer grenzwertigen Aktion eines Rehdeners, der den SF-Akteur mit dem Arm im Gesicht traf – in der 38. Minute mit Verdacht auf Nasenbeinbruch ausgewechselt werden musste. –SF Lotte:Brammen (46. Peitzmeier) – Kolgeci (39. Gmeiner), Wendel, Möller – Al-Hazaimeh (46. Lindner), Demaj, Przondziono, Engel – Yilmaz – Mbouhom (46. Jagupov), Sobotta.