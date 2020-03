Für Andy Steinmann sollte es das Pflichtspiel-Debüt als Chefcoach auf der Trainerbank der Lotter Fußballprofis werden, doch dieser Einsatz ist zumindest für dieses Wochenende gestrichen. Denn das Regionalliga-Punktspiel der Sportfreunde Lotte beim SV Lippstadt , das am Samstag ab 14 Uhr in der Lippstädter Liebelt-Arena ausgetragen werden sollte, wurde am Freitag wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Für den SV Lippstadt ist es bereits das vierte Spiel, das in der laufenden Saison wegen widriger Platzverhältnisse verlegt werden muss. Ein Nachholtermin für die Partie gegen Lotte steht noch nicht fest.

„Ich freue mich auf diese Herausforderung“, hatte Steinmann vor dem Spiel gesagt. Vor zwei Jahren war der 35-Jährige nach der Entlassung des ehemaligen SF-Trainers Matthias Maucksch schon einmal eingesprungen, damals als „Co“ von Klaus Bienemann. Beide betreuten die zu jener Zeit noch in der 3. Liga beheimatete Mannschaft übergangsweise für einige Tage, ehe der Club Nils Drube und Sven Hozjak als neues Trainer-Duo installierte.

Da Steinmann bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank nichts dem Zufall überlassen wollte, hatte er sich am vergangenen Mittwoch in Begleitung von Thorsten Cloidt, neuer Geschäftsführers der Lotter Spielbetriebs-GmbH, auf den Weg nach Bonn gemacht, wo die Lippstädter dank eines 2:0-Sieges einen wichtigen „Dreier“ im Kampf um den Klassenerhalt einfuhren.

Trotz des Spielausfalls in Lippstadt war Steinmanns Tour nach Bonn nicht umsonst. Denn nächster Gegner der Sportfreunde ist der Bonner SC , der am kommenden Samstag (14. März) im Sportpark am Lotter Kreuz erwartet wird.

Ob Steinmann dann noch auf der Lottes Trainerbank sitzen wird, bleibt abzuwarten. „Darüber haben wir noch nicht gesprochen“, sagt der gebürtige Hattinger, der bislang in erster Linie für die U 19 der Sportfreunde zuständig ist. Nach dem Wechsel von Ismail Atalan zum Drittligisten Hallescher FC wurde er für die Profis in die Verantwortung genommen. Der Job mache ihm Spaß, sagt er. „Auch weil die Mannschaft von ihren Charakteren top ist.“

Er hat Verständnis dafür, dass der Verein sich Zeit lasse in der Trainerfrage. Noch sei der Zeitpunkt gekommen, wo der Verein handeln müsse. Doch allzu lange warten sollte er nicht. „Die Mannschaft muss wissen, wie es weitergeht.“ Vielleicht gibt es schon in den nächsten Tagen Gewissheit; wenn feststeht, wer die Sportfreunde in der laufenden – und möglicherweise darüber hin­aus – trainieren wird.