„Es war ein guter Test, vor allem mit den in der ersten Halbzeit gezeigten Leistungen war ich sehr zufrieden“, sagte Lottes Interimstrainer Andy Steinmann nach dem 2:2 (2:0)-Remis bei der U 23 von Hannover 96 . Weil das Punktspiel beim SV Lippstadt am Samstagnachmittag wegen Unbespielbarkeit den Platzes abgesagt worden war, hatten die Sportfreunde kurzfristig einen Test gegen die Jungprofis von 96 vereinbart.

Wie schon eine Woche zuvor beim Sieg gegen Rehden begannen die Blau-Weißen in Hannover mit einer Dreier-Abwehrkette, in der Tim Wendel in der Mitte sowie Alexander Langlitz (rechts) und Tim Möller (links) auf den Außenpositionen zum Zuge kamen. Im Tor begann Jhonny Peitzmeier, der in der Pause von Jonas Brammen abgelöst wurde.

Lotte war in der ersten Halbzeit die dominierende Mannschaft. In der 25. Minute traf Erhan Yilmaz mit einem Schuss aus elf Metern zum 1:0, nachdem er von der Außenbahn bedient worden war. Nur wenig später wurde ein Treffer von Jaroslaw Lindner wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannt. Das 2:0 fiel aber in der 35. Minute. Nach einem Eckstoß schien der Ball schon aus der Gefahrenzone gewesen zu sein, doch nach einer zweiten Hereingabe versenkte Tim Möller die Kugel aus kurzer Distanz zum 2:0. „Wir hätten höher führen können, denn wir haben etliche Chancen liegengelassen“, befand Steinmann.

Mehr noch aber freute er sich, „dass wir hinten praktisch nichts mehr zugelassen haben“.

Das änderte sich jedoch im zweiten Durchgang, in dem die Hannoveraner stärker aufkamen. Auch deshalb, weil die Sportfreunde in der Halbzeitpause gleich acht Mal gewechselt hatten, weshalb der Spielfluss zusehends verloren ging. Sämtliche SF-Akteure kamen zum Einsatz, lediglich Kevin Freiberger wurde nach auskurierter Knieverletzung geschont. „Wäre es ein Meisterschaftsspiel gewesen, hätte es für einen Einsatz wohl gereicht“, erläuterte Steinmann. „Wir wollten aber kein Risiko eingehen, zumal auf Kunstrasen gespielt wurde.“

Die 96-er erzielten in der 55. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter das 1:2, nachdem zuvor Besfort Kolgeci, der nach seinem im Spiel gegen Rehden erlittenen Nasenbeinbruch mit einer Gesichtsmaske spielte, im Lotter Strafraum in einen Gegenspieler hineingerutscht war. Das 2:2 fiel schließlich in der 80. Minute.

SF Lotte:Peitzmeier (46. Brammen) – Langlitz (46. Engel), Wendel, Möller (46. Kolgeci) – Gmeiner, Brauer, Przondziono (46. Demaj), Yilmaz (46. Mbouhom), Al-Hazaimeh (46. Lisnic) – Lindner (46. Reimerink) , Sobotta (46. Jagupov).