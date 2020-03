Lotte -

Von Christian Detloff

Das Punktspiel der Regionalliga West zwischen den Sportfreunden Lotte und dem Bonner SC, das für Samstag angesetzt war, fällt wegen der Coronavirus-Krise ebenso aus wie das Nachholspiel der Sportfreunde am Mittwoch beim TuS Haltern. Auch das U-18-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich, das am 30. März in Lotte ausgetragen werden sollte, wurde vom Spielplan gestrichen.