Ob und wie es in der Regionalliga West weitergeht, steht noch immer in den Sternen. Aber es sieht alles nach einem Saisonabbruch aus. Eine endgültige Entscheidung fällt am 20. Juni. Auch bei den Sportfreunden Lotte steht völlig im Unklaren, wie die Mannschaft für die Saison 2020/21 aussehen wird. Einiges hat sich zuletzt allerdings doch getan.