Wer die elektrisierende Atmosphäre im Stadion an der Bremer Brücke je erlebt hat, wird sich vorstellen können, wie es in coronafreien Zeiten am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Heimspielstätte des VfL Osnabrück abgegangen wäre. Mit dem Schlusspfiff hätte es nach dem 4:1-Sieg des VfL gegen Holstein Kiel und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der 2.