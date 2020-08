Erkennbare Fortschritte

Auch in der Rheiner BA.rena offenbarte sich am Samstag, dass die Lust auf Fußball größer ist als die Angst vor Corona. Die erlaubte maximale Zuschauerkapazität von 300 war schon 15 Minuten vor dem Anpfiff erreicht, weshalb manche Besucher keinen Einlass mehr fanden. Sie verfolgten das Testspiel zwischen dem FC Eintracht Rheine und den Sportfreunden Lotte als Zaungäste. Nach einem intensiven Spiel setzen sich der klassenhöhere Regionalligist aus Lotte am Ende verdientermaßen mit 2:1 (0:0) beim Oberligisten durch.

Rasch wurde deutlich, weshalb es Sinn macht, solche Testspiele wie das am Samstag zu bestreiten. Für die neu formierte Mannschaft der Sportfreunde gilt es nicht nur, Spielpraxis zu sammeln. Vielmehr müssen sich in relativ kurzer Zeit Hierarchien mit Spielern bilden, die das Team auf und neben dem Platz führen. Das funktioniert nicht wie gegen Mannschaften wie – bei allem Respekt – BW Hollage am vorvergangenen Mittwoch, sondern gegen Teams, die einen richtig fordern.

In dieser Hinsicht war Oberligist FC Eintracht Rheine ein solcher Gegner, denn er fühlte dem Regionalligisten richtig auf den Zahn. Von einem Klassenunterschied war in der ersten Halbzeit nichts zu sehen. Die Gastgeber spielten diszipliniert, mutig und attackierten die Sportfreunde schon in deren Hälfte. Auf der anderen Seite wirkten die Sportfreunde wesentlich griffiger und engagierter als zuletzt beim 4:0 in Hollage. Die Folge dieser paritätischen Kräfteverhältnisse war, dass es hüben wie drüben nur eine echte Torchance zu verzeichnen gab. In der 22. Minute wäre die Führung für den FC Eintracht eigentlich fällig gewesen, als nach einer flachen Hereingabe von der Außenbahn zunächst Joshua Roß und anschließend Jonas Burke aus kurzer Distanz frei vor dem SF-Tor zum Schuss kamen, doch Lottes Keeper Jhonny Peitzmeier rettete seiner Mannschaft mit zwei klasse Paraden das 0:0.

Die Sportfreunde besaßen in der 33. Minute ihre beste Chance. Dino Bajric hatte mit einem Diagonalpass Marvin Wema freigespielt, doch wie kurz zuvor auf der anderen Seite blieb auch Rheines Keeper Cornelius Watta Sieger gegen Wema. Das 0:0 zur Pause ging in Ordnung.

Richtig Fahrt nahm die Partie in der zweiten Halbzeit auf. In der 53. Minute drang Rheines zur Pause eingewechselter Guglielmo Madente in den gegnerischen Strafraum ein und wurde von Drilon Demej von den Beinen geholt. Den Foulelfmeter verwandelte Jörg Husmann sicher zur 1:0-Führung des FC Eintracht.

Doch Lottes Antwort ließ nur eine Minute auf sich warten. Demaj hatte den Ball von der linken Außenbahn auf den aufgerückten Außenverteidiger Justin Plautz abgelegt. Der Neuzugang vom dänischen Erstligisten SønderjyskE Fodbold zog aus gut 15 Meter ab und belohnte sich für seine starke Leistung mit dem Treffer zum 1:1. Nur wenige Augenblicke später verpasste Gastspieler Exauce Andzouana den Führungstreffer. Der fiel dann aber in der 84. Minute. Nach einem Eckstoß von Plautz setzte sich Conrad Azong in einem Kopfballduell gegen zwei Rheinenser durch, aus kurzer Distanz drückte Bajric die Kugel zum 2:1 über die Linie.

Nicht nur wegen seines Treffers gab der Neuzugang vom BSV Rehden zu erkennen, dass er eine tragende Säule in der hierarchischen Ordnung der Sportfreunde werden könnte. Bajric überzeugte am Samstag auf der Sechserposition als Balleroberer und Ballverteiler gleichermaßen.

Der Sieg der Sportfreunde war verdient, weil der Regionalligist ab der 75. Minute mehr Körner und damit mehr zuzusetzen hatte als die Gastgeber. Am Ende hätte der Erfolg gar höher ausfallen können, doch in der 86. Minute scheiterte Azong in einer 1:1-Situation an Watta.

SF Lotte: Peitzmeier – Brauer, Lisnic, Menke (46. Duhme), Plautz – Bajric, Becker (46. Rami Kanjo) – Andzouana, Wema (46. Drilon Demaj) – van den Berg (46. Conrad Azong), Fontein. – Tore: 1:0 Husmann (53./Foulelfmeter), 1:1 Plautz (54.), 1:2 Bajric (84.). – Zuschauer:300.

Krankheitsbedingt konnte Imke Wübbenhorst ihre Mannschaft am Samstag nicht betreuen, gleichwohl erlaubte es ihr Gesundheitszustand gestern schon wieder, das per Video aufgezeichnete Spiel zu analysieren. Das Coaching in Rheine hatte Lottes Co-Trainer Andy Steinmann übernommen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit drei oder vier gute Balleroberungen. Unseren Aktionen fehlte jedoch die Klarheit, um daraus Kapital zu schlagen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Am Ende hätte unser Sieg auch höher ausfallen können. Wir haben nicht viel zugelassen“, sagte Steinmann.

Rheines Trainer Tobias Wehmschulte registrierte den couragierten Auftritt seines Teams mit lobenden Worten: „Es war sicherlich ein sehr intensives Spiel. Dafür, dass wir bislang nur drei Mal trainiert haben, bin ich sehr zufrieden, weil wir schon einiges von dem umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten. Über 75 Minuten hat die Ordnung in unserem Spiel gestimmt. Dass am Ende bei uns ein wenig die Luft raus war, war dem Umstand geschuldet, dass wir erst am Anfang der Vorbereitung stehen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das, was gefehlt hat, noch hinkriegen werden.“