SF Lotte: Test in Almelo fällt aus / Drei Akteure haben einen neuen Verein gefunden

Lotte -

Von Alfred Stegemann

In drei Wochen beginnt für die Sportfreunde Lotte die Fußballsaison in der Regionalliga West. Den Ernstfall können die Sportfreunde im eigentlich für Samstag geplanten Testspiel bei Heracles Almelo nicht erproben, denn die Partie beim niederländischen Erstligisten fällt aus. Gleichwohl weiß SF-Trainerin Imke Wübbenhorst auch ohne diese Standortbestimmung, dass hinsichtlich des Kaders noch einiges passieren muss in den verbleibenden Wochen.