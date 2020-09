Die Sportfreunde Lotte investierten bei ihrer Saisonpremiere in der Regionalliga West jede Menge Herzblut und Leidenschaft, doch am Ende wurden sie beim 2:2 (2:1)-Remis gegen den Bonner SC mit nur einem Punkt für belohnt. Dass der Treffer zum 2:2-Ausgleich durch den Bonner Daniel Somuah in der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel, war sicherlich ärgerlich für die Sportfreunde.