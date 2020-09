Imke Wübbenhorst durchlebte bei ihrer Punktspielpremiere als Trainerin der Sportfreunde Lotte beim 2:2 (2:1) gegen den Bonner SC ein Wechselbad der Gefühle. Nach einer 2:0-Führung in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert – diese Dramaturgie zehrte an ihren Nerven. „Sicherlich ist das ärgerlich, aber am Ende konnten wir es nicht mehr verteidigen. Da haben wir geradezu um den Ausgleich gebettelt“, räumte sie ein. „In der Schlussphase hatten wir zu viele Situationen, die wir nicht lösen konnten. Dafür sind wir noch nicht abgezockt genug.“ Ein – sicher nachvollziehbarer – Grund hierfür war, dass eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 21,6 Jahren auf dem Spielfeld stand. Sie befindet sich erst am Anfang eines Lernprozesses.

Was Wübbenhorst aber schon jetzt viel größere Sorgen bereitet, ist der auf Kante genähte Mannschaftskader. Am Samstag verletzte sich Stoßstürmer Conrad Azong während eines Kopfballduells mit dem Bonner Innenverteidiger Mvondo Mvondo in der 60. Minute schwer am Kopf. Azong wurde einige Minuten auf dem Rasen behandelt und anschließend vom Feld getragen. Am Sonntag bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. Denn ein medizinischer Befund ergab, wie die Trainerin mitteilte, dass sich Azong den Oberkiefer, das Jochbein und das Nasenbein gebrochen habe, sodass davon auszugehen ist, dass Conrad Azong in diesem Jahr wohl kein Spiel mehr wird mehr bestreiten können.

Eng wird es auch im defensiven Mittelfeld. Gegen den Bonner SC übernahm Timo Brauer den Part des verletzten „Sechsers“ Dino Bajric. Ob dieser bis Mittwoch wieder einsatzfähig sein wird, ist fraglich. Brauer fällt als Option aus, weil er am Samstag Gelb-Rot sah, weshalb er für ein Spiel gesperrt ist.

Als Innenverteidiger ist Luca Menke in erster Linie für das Verhindern von Toren zuständig. Am Samstag traf er per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0. „Sertan (Yegenoglu) hat mir bei der Ecke signalisiert, ich soll mit aufrücken. Er sagte: Den machst du jetzt. Das ist mir dann ja auch gelungen“, freute sich der 20-Jährige.

Seinen letzten Treffer in einem Pflichtspiel habe er in der Hinrunde 2019/20 für seinen damaligen Club Germania Halberstadt in der Regionalliga Nordost erzielt. „Das war gegen Chemie Leipzig – ebenfalls per Kopf nach einer Ecke.“ Es soll nicht sein letzter Treffer dieser Art gewesen sein.