In Ahlen soll der Knoten platzen

Gewiss hat Imke Wübbenhorst einen Matchplan für das Punktspiel der Sportfreunde Lotte bei Rot Weiss Ahlen . Vertraten will sie ihn im Vorfeld der Partie nicht. Was dabei herauskommen soll, verschweigt sie indes nicht: „Wir wollen heute den ersten Sieg landen.“

Gegen den Bonner SC trennten die Sportfreunde nur Sekunden von einem Dreier, gegen die U 23 von Borussia Dortmund hielten die Blau-Weißen gut mit, aber letztlich nahmen die Schwarz-Gelben die Punkte mit nach Dortmund – den Unterschied machte der Ex-Osnabrücker Stefan Tigges , der mit seinen beiden Treffern den Dortmundern einen 2:0-Erfolg bescherte.

Dennoch zog Wübbenhorst durchaus positive Erkenntnisse aus dieser Niederlage: „Obwohl wir personell gebeutelt waren, vermochten unsere jungen Spieler die taktischen Vorgaben gut umzusetzen“, sagte die Trainerin. Womit sie andeutete, dass die Marschrichtung am Samstag in Ahlen ähnlich wie die am Mittwoch sein könnte. „Unser Plan ging bis zum fragwürdigen Elfmeter total auf“, erläutert die 31-Jährige. Ähnlich konzentriert und engagiert soll es auch in Ahlen zur Sache gehen.

Personell wird es eine Veränderung geben. Da Timo Brauer seine Spielsperre abgebrummt hat, wird der Mannschaftskapitän auf jeden Fall in die Startformation zurückkehren, wo er auf der „Sechs“ zum Einsatz kommen soll. Dino Bajric, der etatmäßige Abräumer vor der Abwehrkette, hat seine Bänderverletzung zwar weitgehend auskuriert, doch für ein Mitwirken in der Start-Elf ist es wohl noch zu früh.

Den Part in der Angriffsspitze bekleidete zuletzt Exauce Andzouana. Er dürfte auch am Samstag erste Option auf dieser Position sein. Ob er sich in vorderster Front gewinnbringend in Szene zu setzen vermag, hängt auch davon ab, inwieweit er aus dem Mittelfeld Unterstützung erhält.

Wie das funktionieren kann, zeigten die Sportfreunde am Mittwoch, als sie den Respekt vor den BVB-Youngstern abgelegt hatten und zunehmend mutiger agierten. Gegen Ahlen wird es darauf ankommen, sich nicht den Schneid abkaufen zu lassen und früh zu attackieren.

Die Rot Weissen verbuchten zum Saisonauftakt knappe 0:1-Niederlagen gegen den Wuppertaler SV und Alemannia Aachen. Doch am Mittwoch stellte der Aufsteiger beim 1:1-Remis bei der U 23 des 1. FC Köln unter Beweis, dass er in der Regionalliga angekommen ist. Maßgeblich trugen die Neulinge Koray Kacinoglu (kam vom VfB Homberg), Ilias Anan (TuS Haltern) und Matthias Tietz (zuletzt vereinslos) dazu bei, die in Köln allesamt in der Ahlener Startformation von Trainer Björn Mehnert standen.