Schwere Zeiten für die Sportfreunde Lotte

Eine 0:6 (0:3)-Niederlage bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf – spätestens seit Samstag ist klar: Die Sportfreunde Lotte gehen schweren Zeiten in der Regionalliga West entgegen.

Die Analyse des Spiels lieferte einen klaren Befund. Die Sportfreunde waren an diesem nasskalten Nachmittag im altehrwürdigen Paul-Janes-Stadion am Düsseldorfer Flinger Broich in allen Elementen des Fußballspiels nur zweiter Sieger – fehlerhaft im Spielaufbau, unterlegen in den Zweikämpfen und naiv im taktischen Verhalten. Diese Kette von Unzulänglichkeiten bestraften die Düsseldorfer, und hätte nicht SFL-Keeper Jhonny Peitzmeier ein paar glasklare Chancen mit waghalsigen Paraden zunichte gemacht, hätte das Debakel noch schlimmer ausfallen können. Eine spürbar niedergeschlagene Trainerin Imke Wübbenhorst bezog sich in die Kritik ausdrücklich mit ein: „Wir hatten geglaubt, den Düsseldorfer Spielfluss mit frühem Pressing unterbinden zu können. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, wenn wir tiefer gestanden hätten.“

Es ist müßig, über die taktische Ausrichtung zu diskutieren. Denn schon in den ersten Minuten wurde deutlich, dass die Sportfreunde gegen den Düsseldorfer Zweitliga-Nachwuchs vor einer ganz schweren Bewährungsprobe standen und eigentlich überfordert waren. So boten sich dem Düsseldorfer Lex Lobinger bereits in der fünften und achten Minute zwei glasklare Einschussmöglichkeiten.

Die Fahrigkeit im Abschluss legten die Fortunen aber zwei Minuten später ab. Nach einem kapitalen Fehler von Luca Menke, der als letzter Mann den Ball leichtfertig an Oliver Fink verlor, steuerte der 38-jährige Ex-Profi allein auf Peitzmeier zu und schob zur Düsseldorfer 1:0-Führung ein.

Lotte kam nur selten dazu, sich vom Druck der Gastgeber zu befreien, aber immerhin traf Leon Demaj bei einem der seltenen Gegenstöße mit einem Schuss aus 20 Metern in der 16. Minute die obere Torstange. Doch es war nur ein kurzes Aufflackern von Gegenwehr, denn in der 19. Minute spielte Dino Bajric, der an der Seite von Menke erneut in der Innenverteidigung zum Zuge kam, die Kugel unbedrängt Kevin Hagemann in die Füße. Der legte blitzschnell auf Lobinger ab, der von der linken Außenbahn in den Strafraum flankte, sodass Hagemann zum 2:0 einschoss. „Wir waren zu wild und wollten zu viel. Zudem haben wir viele leichte Fehler gemacht und viele Zweikämpfe verloren“, befand Wübbenhorst. „Das frühzeitige 0:2 wirkte auf uns wie ein Genickschuss.“

Es zeigte sich bereits in der Anfangsphase, mit welch einfachen Mitteln die Gastgeber zum Erfolg kamen. Sie warteten auf Fehler, die der Gegner reichlich produzierte, um dann blitzschnell umzuschalten und weitere Treffer zu erzielen. Auf ähnliche Weise fiel auch das 3:0 in der 27. Minute, als die Sportfreunde in der Abwehr einfach überlaufen wurden. Peitzmeier rettete zwar zunächst gegen Lobinger, doch den abprallenden Ball köpfte Hagemann locker zum 3:0 ins Netz.

Trainerin Imke Wübbenhorst reagierte in der 37. Minute, indem sie Ryoya Ito aus dem Spiel nahm und mit Sertan Yegenoglou einen dritten Innenverteidiger brachte. Die Sportfreunde waren schon zu diesem Zeitpunkt auf Schadensbegrenzung aus.

Doch das muntere Toreschießen setzte sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel fort. Nach Flanke von der linken Seite vollendete Steffen Meurer in der 47. Minute unbedrängt aus kurzer Distanz mit einem satten Volleyschuss zum 4:0. Lobinger erhöhte in der 59. Minute auf 5:0, und wären die Düsseldorfer gegen Ende des Spiels nicht so eigensinnig und leichtfertig gewesen, wären weitere Treffer gefallen. Peitzmeier hielt, was zu halten war – und noch ein bisschen mehr. Beim 6:0 durch Lobinger in der 90. Minute war aber auch er machtlos.

Am Samstag steht das Heimspiel gegen Fortuna Köln auf dem Plan, dann folgt das Derby bei Preußen Münster – das Programm wird nicht einfacher für die Sportfreunde in den kommenden Wochen.