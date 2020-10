Regionalliga West: Spielbetrieb wird am Wochenende fortgesetzt

Lotte -

Von Heiner Gerull

Für die Sportfreunde Lotte geht der Spielbetrieb in der Regionalliga West weiter – zumindest vorerst noch. Am Samstag gastieren die Sportfreunde beim SV Rödinghausen. Dann wird auch Massih Wassey in der Startformation stehen. Den Mittelfeldakteur haben die Lotteraner neu verpflichtet.