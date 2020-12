Imke Wübbenhorst ist nicht mehr Trainerin der Sportfreunde Lotte . Wie der Verein in der Pressemitteilung am Dienstagvormittag verkündete, haben sich die Entscheidungsträger darauf verständigt, Wübbenhorst mit sofortiger Wirkung freizustellen.

„So wie bisher kann und soll es nicht weitergehen. Das muss sofort in den Kopf jedes einzelnen Spielers. Wir erwarten nun, dass die Mannschaft auch mehr Punkte für das sportliche Überleben sichert“, erklärt der erste Vorsitzende Sven Westerhus. Am Samstag steht für die Sportfreunde das letzte Punktspiel des Jahres beim SC Wiedenbrück an. Dort wird Andy Steinmann, der bisherige Co-Trainer, auf der Trainerbank der Sportfreunde sitzen. „Wir sind uns sicher, mit dieser Entscheidung, einen neuen wirksamen Impuls im Abstiegskampf setzen zu können und wollen die Winterpause nutzen, um weitere Veränderungen auf den Weg zu bringen“, heißt es in den Schreiben weiter.

Der Trennung vorausgegangen war eine 0:2-Niederlage gegen RW Essen am Samstag und eine tränenreiche Pressekonferenz von Trainerin Imke Wübbenhorst.

Am Sonntag tagten die Verantwortlichen. Dabei wurde klar, dass die Entscheidung, wer künftig die sportliche Verantwortung der Regionalliga-Mannschaft trägt, vertagt ist. Nach weiteren Beratungen wurde am Dienstag die Trennung bekanntgegeben.