Es war absehbar, dass dieser Burgfrieden, der am Sonntag verkündet wurde, nicht lange halten kann. Auf die Frage, ob Imke Wübbenhorst auch am Samstag im Spiel der Sportfreunde Lotte beim SC Wiedenbrück auf der Lotteraner Trainerbank sitzen werde, lautete die Antwort des SF-Vorsitzenden Sven Westerhus: „Stand heute, ja.“ Es waren allenfalls warme Worte, die schon erahnen ließen, dass die Halbwertszeit der Trainerin endlich sein werde. Gestern wurde deutlich, was dahintersteckt. Denn am Dienstagvormittag wurde Wübbenhorst von ihren Aufgaben als Trainerin der Sportfreunde entbunden. Ihr Amt übernimmt bis auf Weiteres ihr bisheriger Stellvertreter Andy Steinmann.