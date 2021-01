Andy Steinmann ist erst 36 Jahre alt geworden und damit noch relativ jung. Trotzdem dürfte es einer der schönsten Geburtstage gewesen sein, den der Trainer der Sportfreunde Lotte am Samstag gefeiert hat.

Morgens gab es im Kreis seiner Familie noch ein Stückchen Kuchen, und am Nachmittag machte die Mannschaft ihrem neuen Chefcoach mit dem 1:0-Erfolg beim Bonner SC wohl das schönste Geschenk. Für Steinmann war es in doppelter Hinsicht ein Einstand nach Maß, denn es war der erste Dreier, den die Sportfreunde in der laufenden Regionalliga-Saison auf fremdem Terrain eingefahren hatten. Klar, dass Steinmann sich auf der Rückfahrt bei seinen Jungs mit einem Kaltgetränk erkenntlich zeigte.

Am bevorstehenden Wochenende allerdings können die Sportfreunde nicht nachlegen. In der mit 21 Mannschaften bestückten Regionalliga West muss ein Team an jedem Wochenende pausieren, am kommenden sind die Sportfreunde an der Reihe. „Wir werden das Training in den nächsten zwei Tagen etwas anziehen, trainieren im Prinzip aber so wie sonst auch“, sagt Steinmann. Dann wird auch Emre Aydinel wieder dabei sein. Der Mittelfeldakteur musste in Bonn verletzungsbedingt in der 63. Minute vom Platz. Doch eine längere Zwangspause bleibt dem 21-Jährigen wohl erspart.

Um im Rhythmus zu bleiben, absolvieren die Sportfreunde am Samstagvormittag ein informelles Testspiel. Es findet auswärts statt. Auf Wunsch des Gegners soll nicht bekannt werden, gegen wen es geht.

In Köln treffen an diesem Samstag die beiden U-23-Mannschaften des 1. FC und des BVB aufeinander. Am übernächsten Sonntag (31. Januar) steht für die Sportfreunde das Auswärtsspiel bei der U 23 von Borussia Dortmund an. Dann hofft Steinmann auch einen Co-Trainer an seiner Seite zu haben. Gestern fand ein weiteres Gespräch mit einem potenziellen Kandidaten statt. „Ich hoffe, dass wir die Personalie in der nächsten Woche finalisieren werden.“