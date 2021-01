Am Ende stand ein Ergebnis, wie es aus Lotter Sicht zu erwarten war. Mit 0:4 (0:2) unterlagen die Sportfreunde gestern Nachmittag bei der U 23 von Borussia Dortmund, die damit die Tabellenführung in der Regionalliga West übernahm. Doch so eindeutig, wie es das Resultat vermuten lässt, war der Spielverlauf nicht.