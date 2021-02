Strategie für weniger Fehler gefragt

Es sind schon aufregende Zeiten, die Andy Steinmann in diesen Tagen durchlebt. Es wurde fleißig gezimmert, gewerkelt und gestrichen im Heim des 36-Jährigen, um Platz zu schaffen für den mittlerweile stündlich erwarteten Nachwuchs. Doch neben Hausrenovierung und Vaterfreuden beschäftigte den Trainer der Sportfreunde Lotte auch das Heimspiel seiner Mannschaft gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf am Samstag. Keine Frage – ein Sieg wäre ein schönes Geschenk, das das Glück der jungen Familie abrunden würde.

Steinmann ist sicher, dass seine Mannschaft die Erinnerungen an das Hinspiel, das 0:6 verloren wurde, aus den Köpfen bekommen hat. „Ich denke, dass wir inzwischen eine andere Mannschaft sind. Wir haben uns im Laufe der Saison ein bisschen mehr gefangen und den einen oder anderen Spieler hinzubekommen“, sagt der Coach. Wobei er allerdings auch erkannt hat, dass er immer noch ein fragiles Mannschaftsgefüge trainiert, das vor Rückschlägen nicht gefeit ist.

Deutlich wurde das zuletzt beim enttäuschenden 1:1-Remis gegen RW Ahlen – ein Ergebnis, das die Sportfreunde unter Zugzwang setzt. „Ahlen hatte Räume, die wir so nicht freigeben wollten. Zudem hatten wir zu viel Angst, selber Aktionen zu kreieren“, lässt Steinmann anklingen, dass es zuletzt im gruppentaktischen und mentalen Bereich Defizite gab. Und genau hier wollen die Sportfreunde ansetzen, um gegen Fortunas U 23 zu einem besseren Ergebnis zu kommen.

Personell schöpft der SF-Trainer aus dem Vollen. Ihm bieten sich somit einige Alternativen. Etwa auf der Position des „Sechsers“, auf der Dimitrios Ioannidis gegen Ahlen den Vorzug gegenüber Dino Bajric erhalten hatte. Oder im Angriff, wo Conrad Azong nach guten Trainingsleistungen wieder auf eine Berücksichtigung in der Startformation hofft. Auch Neuzugang Emir Terzi offenbare Fortschritte, so der Trainer, der Veränderungen auf der einen oder anderen Position in Aussicht stellt. „Wir müssen den Schalter umlegen, um mehr Tore zu schießen. Wir erarbeiten uns Chancen, schaffen es aber nicht, einen zweiten Treffer nachzulegen. Das ist unser größtes Problem.“

Gegen Fortunas U 23 wird es freilich zunächst einmal darauf ankommen, hinten den Kasten sauberzuhalten. Im Hinspiel bestraften die Düsseldorfer Jungprofis die Ballverluste der Sportfreunde gnadenlos, indem sie blitzschnell umschalteten und die sich bietenden Räume zu einfachen Treffern nutzten. Das soll nicht wieder passieren. Steinmann fordert aggressives Gegenpressing bei Ballverlusten, „damit die Düsseldorfer den Ball gar nicht erst in die Tiefe spielen können.“ Eine Strategie für weniger Fehler ist somit gefragt.

Sollte das gelingen, sieht Steinmann durchaus eine Chance für seine Mannschaft: „Fortuna ist eine gute Mannschaft, die man aber schlagen kann.“ Wie das funktionieren kann, hat unlängst der VfB Homberg demonstriert. Die ebenfalls abstiegsbedrohten Duisburger landeten einen 3:1-Sieg gegen die Düsseldorfer.