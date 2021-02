Großer Aufwand, aber nur ein kleiner Ertrag. Im Heimspiel gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf verpassten es die Sportfreunde Lotte am Samstag, den ersehnten Befreiungsschlag zu landen. Statt eines durchaus verdienten Sieges stand am Ende nur ein 1:1 (1:0)-Remis unter dem Strich – zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Da war mehr drin. Da waren sich alle einig im Lager der Sportfreunde. „Im Endeffekt müssen wir mit dem Remis aber zufrieden sein. Jeder Punkt ist für uns wichtig. Entscheidend wird sein, dass wir die Duelle gegen unsere Konkurrenten aus der Abstiegszone gewinnen“, sagte Lottes Trainer Andy Steinmann. Die frühlingshaften Temperaturen im Tecklenburger Land weckten auch bei den Sportfreunden neue Lebensgeister. Die Blau-Weißen agierten von der ersten Minute an mutig und aggressiv und setzten damit konsequent Steinmanns Vorgabe um.