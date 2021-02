Keine Frage – das 1:1-Remis gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf hat die Sportfreunde Lotte in der Tabelle der Regionalliga West nicht entscheidend vorangebracht. Der eine Punkt war dennoch wichtig – nämlich für die Seele. Dementsprechend hoffnungsvoll sind die Erwartungen im Hinblick auf das Spiel der Sportfreunde am Samstag bei Fortuna Köln. „Wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen. Und wenn wir an die Leistung anknüpfen können, die wir über 70 Minuten gegen Fortuna Düsseldorf gezeigt haben, bin ich auch sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird“, gab sich Lotte Trainer Andy Steinmann in der Pressekonferenz vor der Begegnung durchaus optimistisch. 28.