Nichts ist erreicht, noch immer verharren die Sportfreunde Lotte auf Tabellenplatz 19. Doch Sprache und Gestik geben zu erkennen, dass sich etwas verändert, dass die Sportfreunde Lotte endlich Betriebstemperatur in der Regionalliga West erreichen. „Das Selbstbewusstsein ist da, das spürt man bei jedem einzelnen Spieler. Wenn wir eine ähnlich konzentrierte Leistung wie zuletzt in Köln an den Tag legen, dann gewinnen wir das Spiel“, sagt Lottes Trainer Andy Steinmann vor der Partie beim SV Lippstadt am Mittwoch. Das Frühlingserwachen, das bei den Sportfreunden frische Kräfte und neuen Tatendrang weckt, ist allenthalben zu verspüren.