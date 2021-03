Lotte -

Von Alfred Stegemann

Für die Sportfreunde Lotte steht am Samstag das nächste Heimspiel auf dem Programm. Die Frage, die sich vor dem Nachbarschaftsderby gegen Preußen Münster stellt, lautet: Hält der Steigflug der Sportfreunde auch gegen die starken Preußen an? Sollte es Lotte gelingen, etwas Zählbares aus dem Spiel mitzunehmen, könnte die Mannschaft erstmals seit dem 13. Spieltag die Abstiegszone in der Regionalliga West verlassen.