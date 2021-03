Der Abstiegskampf in der Regionalliga West gleicht einer „Lotterie 2 aus 7“. Sieben Clubs sind darin involviert, mittendrin die Sportfreunde Lotte. Zwei Teams kommen am Ende durch, fünf gehen durchs Loch, müssen im Juni den bitteren Gang zurück in die Oberliga antreten. Für die Sportfreunde hat sich die Lage in den ersten Wochen des neuen Jahres grundlegend geändert. Sie stehen derzeit über dem Strich und haben es in eigener Hand, dort auch zu bleiben. Es ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, die sich in den ersten Wochen der zweiten Halbserie bei den Sportfreunden vollzog.