Die Schalter sind auf Null gestellt, die Aufbruchstimmung, die Osnabrücks neuer Trainer Markus Feldhoff nach seinem Dienstantritt versprühte, war auch Freitagmittag in seiner ersten offiziellen Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel des VfL beim 1. FC Nürnberg zu vernehmen. „Ich bin extrem überrascht. Was ich gesehen habe, stimmt mich überaus positiv.“ Feldhoff signalisierte mit seiner Aussage: Der VfL ist bereit für einen Neuanfang. Das gilt es am Sonntag im Nürnberger Max-Morlock-Stadion unter Beweis zu stellen. Neun Niederlagen in Serie haben den Osnabrücker Zweitligisten in den Abstiegssog gezogen. Die Lila-Weißen sind an einem Punkt angekommen, an dem es ums nackte Überleben geht.