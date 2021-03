Bonusspiele gibt es nicht mehr für jene Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken. Jedes Spiel ist wichtig, Punkte müssen her, um den Klassenerhalt in der Regionalliga West zu bewerkstelligen. Das gilt sicherlich für die Begegnung der Sportfreunde Lotte, die am Samstag (14 Uhr, Sportpark am Lotter Kreuz) Rot-Weiß Oberhausen zu Gast haben. Davon geht auch SF-Trainer Andy Steinmann aus: „Wir treffen auf eine richtig gute Regionalliga-Männermannschaft, die schwer zu bespielen ist. Das wird über 90 Minuten ein harter Kampf.“ Darauf können sich die Sportfreunde gewiss einstellen. Vor dem 30.