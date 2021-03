Ein wertvoller Spieler war Leon Demaj schon, als er am 1. Juli 2019 vom SV Meppen zu den Sportfreunden Lotte gewechselt war. Doch die besonderen Qualitäten, die in ihm stecken, wurden erst in jüngster Vergangenheit wiederentdeckt. Im Winter hatte Andy Steinmann seinen Job als Cheftrainer in Lotte angetreten. Eine seiner ersten Maßnahmen damals war, den 23-Jährigen von der Zehner-Position in die Spitze zu beordern. Seitdem Demaj sich dort austoben darf, trifft er wie am Fließband. Gegen RW Oberhausen erzielte er den Siegtreffer, beim 3:3 in Mönchengladbach steuerte er zwei Treffer bei, und davor hatte er auch schon beim 2:1-Sieg in Lippstadt und beim 2:2 in Köln getroffen. Demaj ist der Mann für die späten Treffer. In zunehmendem Maße entwickelt er sich für Lotte zur sportlichen Lebensversicherung.