Es ist eine dieser speziellen Geschichten, die wohl nur der Fußball schreibt. Joseph „Joe“ Laumann war einst Co-Trainer der Sportfreunde Lotte. Insgesamt vier Jahre verbrachte er an der Seite von Chefcoach Ismail Atalan, erlebte Sternstunden des Fußballs, als er 2016 mit den Sportfreunden in die 3. Liga aufstieg und 2017 ins Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs einzog. Er lernte aber auch Schattenseiten kennen. 2017 wurde das Trainergespann beim Zweitligisten VfL Bochum und 2020 beim Drittligisten Hallescher FC nach nur wenigen Monaten gefeuert. Doch jetzt steht Laumann wieder auf der Sonnenseite des Profi-Fußballs. Und es fühlt sich verdammt gut an, was er als Co-Trainer beim FC Barnsley gerade produziert.