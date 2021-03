Hält die Erfolgsserie der Sportfreunde Lotte an? Seit sieben Spielen ist die Mannschaft von Andreas Steinmann ungeschlagen. Sollte sie diesen Lauf bei der U 23 des FC Schalke 04 beibehalten und vielleicht sogar drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen, dann würden die Blau-Weißen gleich einen richtigen Satz nach oben in der Tabelle machen. „Die Jungs sind gut drauf und wissen, was auf dem Spiel steht“, gibt sich Steinmann vor dem Duell zuversichtlich. An ein 0:0 wie im Hinspiel mag er nicht glauben. In den zurückliegenden sieben Spielen hat Lotte immer mindestens einmal getroffen, allen voran Leon Demaj, der sich in außerordentlich guter Form präsentiert. Zudem haben die Sportfreundezahlreiche Chancen kreiert und so für Torgefahr gesorgt.