Zum Auftakt des 33. Spieltages in der Regionalliga West kamen die Sportfreunde Lotte zu einem 1:1 (0:1)-Remis gegen den SV Rödinghausen. Was dieser Punkt letztlich wert ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Gleichwohl zeigte sich, dass die Sportfreunde nicht nur bereit sind, den Kampf um den Klassenerhalt anzunehmen. Wenn sie in den verbleibenden Saisonspielen mit ähnlicher Leidenschaft zu Werke gehen wie am Donnerstagabend, werden sie ihn auch gewinnen. „Wir mussten einen Rückschlag hinnehmen. Wir sind aber zurückgekommen. Mit dieser Mentalität werden wir die Klasse halten“, sagte Lottes Mittelfeldspieler Dino Bajric nach dem von großem Kampf geprägten Derby. Die Sportfreunde mussten gegen den noch amtierenden Regionalliga-Meister auf Leon Demaj verzichten.