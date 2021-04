Von Lotte bis Bonn, von Lippstadt bis Wegberg – das Abstiegsgespenst spukt längs und quer durch Nordrhein-Westfalen. Sieben Clubs kämpfen in der Regionalliga West um den Klassenerhalt, mittendrin die Sportfreunde Lotte. Für sie beginnen mit dem Auswärtsspiel beim SV Bergisch Gladbach 09 am Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr) die Wochen der Wahrheit. Nach den dann folgenden Begegnungen gegen den SV Straelen, VfB Homberg, Wuppertaler SV und Alemannia Aachen wissen die Lotteraner vielleicht schon mehr, wie es für sie in der kommenden Saison weitergeht. Immerhin haben es die Blau-Weißen in eigener Hand, ihr Schicksal zu bestimmen.