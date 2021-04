Lange haben die Sportfreunde Lotte darauf hingearbeitet. Am Mittwochabend gelang ihnen mit dem gleichermaßen verdienten wie wertvollen 2:0 (1:0)-Sieg beim SV Bergisch Gladbach 09 der ersehnte Befreiungsschlag. Gold wert war der „Dreier“ auch deshalb, weil der Bonner SC, der VfB Homberg und der SV Lippstadt im Kampf um den Klassenerhalt Punkte liegenließen, sodass die Sportfreunde auf einen Nichtabstiegsplatz sprangen. Mit Schneegriesel hatte sich der Winter in Bergisch Gladbach zurückgemeldet, doch schon in der zweiten Spielminute wurde den Sportfreunden Lotte in der Belkaw Arena richtig warm ums Herz.