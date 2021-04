Mit dem 2:0-Sieg beim SV Bergisch Gladbach 09 vollbrachten die Sportfreunde Lotte am Mittwoch einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt. Am Samstag gilt es, im Heimspiel gegen den SV Straelen nachzulegen. Das neue Selbstverständnis, mit dem die Sportfreunde ans Werk gehen, spricht Bände: „Ich glaube, dass wir inzwischen eher zu den besseren als nur zu den soliden Mannschaften der Regionalliga West gehören“, sagte Lottes Trainer Andy Steinmann in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Die Zahlen geben ihm recht.