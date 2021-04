Ganze 14 Punkte hatten die Sportfreunde Lotte aus den 20 Spielen der Hinrunde in der Regionalliga West geholt, in den 13 absolvierten Partien der Rückserie sind es bereits 19. „Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten ist wiedergekommen“, nennt Timo Brauer den wichtigsten Grund für diese Entwicklung. Eine Frage der Einstellung war es nicht, selbst als die Lotteraner in den dunklen Tagen des Monats Dezember Gefahr liefen, den Anschluss an die Nichtabstiegszone zu verlieren. Fünf Punkte waren die Blau-Weißen nach Abschluss der Hinrunde vom rettenden Ufer bereits entfernt. Inzwischen stehen sie drei Zähler über dem Strich, und wenn es so bleibt, wird es – unabhängig von der Konstellation in der 3. Liga und in den Oberligen – für den Klassenerhalt reichen. Der sportliche Aufstieg setzte ein, als Andy Steinmann seine Vorgängerin Imke Wübbenhorst am 15. Dezember abgelöst hatte.