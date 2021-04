Nach dem Abbruch des Spielbetriebs im Amateurfußball in Nordrhein-Westfalen steht fest, dass es nur einen Absteiger aus der Regionalliga West geben wird. Das hat Druck aus dem Kessel genommen – zumindest bei den Sportfreunden Lotte. Sechs Spieltage vor Saisonende sollte bei acht Punkten Vorsprung auf Schlusslicht RW Ahlen eigentlich nichts mehr anbrennen. „Das ändert aber nichts daran, dass wir den Anspruch haben, möglichst jedes Spiel zu gewinnen“, unterstreicht Lottes Trainer Andy Steinmann. Das gilt auch für das Heimspiel gegen den Wuppertaler SV am Samstag. Selbst wenn die Sportfreunde das Finale in der Regionalliga nun etwas entspannter angehen können – es gibt noch einiges, das es zu verteidigen gilt.