Die Sportfreunde Lotte gastieren im Viertelfinale des Krombacher Westfalenpokals bei Regionalliga-Konkurrent SV Lippstadt. Das ergab die Auslosung am Freitag im Hans-Tilkowski-Haus des Sportzentrums Kaiserau. „Ein schwerer, aber schlagbarer Gegner“, sagte SFL-Trainer Andy Steinmann in seiner ersten Reaktion. Wegen der Aussetzung des Spielbetriebs in den Amateurligen wird der Wettbewerb im Westfalenpokal mit den verbliebenen sechs westfälischen Teilnehmern aus der 3. Liga und der Regionalliga West fortgeführt.