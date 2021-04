Am 27. Oktober hatte Jo Laumann sein Amt als Co-Trainer des englischen Zweitligisten FC Barnsley angetreten. Nur ein halbes Jahr später feiert der ehemalige „Co“ der Sportfreunde Lotte in der nordenglischen Stadt seinen ersten großen Erfolg. Zwei Spieltage vor Saisonende in der Championship, so die offizielle Bezeichnung der 2. englischen Liga, qualifizierte sich der Verein für die Aufstiegsspiele zur Premier League. Daniel Farke verleiht der 2. englischen Liga eine weitere westfälische Note. Der frühere Angreifer des SV Lippstadt stieg am Samstag als Trainer von Norwich City vorzeitig in die Premier League auf. Am Beispiel von Jo Laumann lässt sich festmachen, wie rasch sich die Befindlichkeiten im Fußball ändern.